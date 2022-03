Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entwickelte sich am Samstag gegen 12 Uhr im Motor eines Fahrzeugs auf der Westrandstraße ein Brand. Der Fahrzeugführer, ein 29-jähriger Familienvater, stellte das Auto auf dem Radweg neben der Westrandstraße ab und verließ zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern das Auto. Laut Polizei ging der Motorraum wenig später in Flammen auf. Die Feuerwehr Haßloch löschte den Brand, das Auto wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten war die Westrandstraße in beiden Fahrtrichtungen für etwa 45 Minuten gesperrt.