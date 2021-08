Am Samstag geriet gegen 17.25 Uhr ein Fahrzeug auf der B271 zwischen den Abfahrten Ruppertsberg und Deidesheim in Brand. Der Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Laut Polizei wurden erste Löschversuche durch couragierte Verkehrsteilnehmer durchgeführt, wodurch ein Vollbrand des Fahrzeugs verhindert werden konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Deidesheim, die den Brand dann vollends löschte, stellte einen technischen Defekt im Bereich des Motorraums fest. Die B 271 musste für etwa 50 Minuten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.