Drei Fahrzeuge sind in einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 39 am Freitagnachmittag verwickelt gewesen. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 26-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße gegen 16 Uhr beim Linksabbiegen auf die Autobahnauffahrt Neustadt-Süd die Vorfahrt einer 45-jährigen Autofahrerin aus dem Kreis Münster. Durch den Zusammenstoß wurde eines der Fahrzeuge auf das Auto eines 32-jährigen Neustadters geschoben, der gerade im Einmündungsbereich der A 65 zur B 39 verkehrsbedingt hielt. Einer der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. Für die Dauer der Aufräum- und Bergungsarbeiten kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.