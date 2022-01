Ein Fahrzeug, das in der Nacht auf Sonntag in Lambrecht in der Kirchstraße abgestellt war, ist laut Polizei auf der Fahrerseite zerkratzt worden. Der Eigentümer, vor dessen Haus das Auto stand, informierte die Polizei um kurz nach 2 Uhr. Er konnte eine Person erkennen, die sich „verdächtig an dem Fahrzeug aufhielt“, aber keine weiteren Angaben machen, so die Polizei. Hinweise an die Polizeiinspektion Neustadt, Telefon 06321-854-0, E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de.