Unbekannte haben in der Zeit zwischen dem 12. und dem 15. Mai einen in der Schloßstraße in Ruppertsberg geparkten Mercedes beschädigt. Laut Polizei wurde er auf der Beifahrerseite mit spitzem Gegenstand über die gesamte Länge zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa tausend Euro. Die Polizei Haßloch bittet um sachdienliche Hinweise, Telefon 06324-9330-0, oder per Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.