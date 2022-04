Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat einen Mann zweimal kurz hintereinander mit Drogen am Steuer erwischt – nachdem dieser die Beamten selbst gerufen hat. Der 43-Jährige hatte die Polizei in Neustadt an der Weinstraße laut Mitteilung von Sonntagnacht um Hilfe gebeten, weil er sein Auto nicht mehr finden konnte. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den Mann hinter dem Steuer des „vermeintlich verlorenen“ Autos.

Der Mann hatte nach Polizeiangaben bereits am Vortag einen Unfall unter Drogeneinfluss verursacht. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten „erneut drogentypische Ausfallerscheinungen“ fest. Ein Urintest reagierte demnach wieder positiv auf Opiate. Daraufhin nahmen die Beamten dem Verdächtigen seine Autoschlüssel „zur Verhinderung weiterer Straftaten“ weg. Den 43-Jährigen erwartet ein weiteres Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.