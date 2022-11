„Den Heimweg zu Fuß antreten“ musste laut Polizeibericht eine 32-jährige Frau am Montagabend. Beamte hatten sie in einem Wagen mit ausländischer Zulassung in der Hauptstraße in Lambrecht kontrolliert. Das Fahrzeug und die Frauen waren laut Polizei bereits zweimal in der Vergangenheit wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuer und des Pflichtversicherungsgesetz in Erscheinung getreten. „Auch am heutigen Tag hatte die seit über zehn Jahren in der Bundesrepublik Deutschland ordnungsbehördlich gemeldete Frau ihren PKW nicht ordnungsgemäß umgemeldet“, teilt die Polizeidirektion Neustadt mit. Die Beamten beschlagnahmten daher das Fahrzeug an Ort und Stelle. Die 32-Jährige aus der Verbandsgemeinde Lambrecht erwartet erneut ein Strafverfahren.