Eine 32-jährige Fahrerin aus Lindenberg ist am Donnerstag zum zweiten Mal der Polizei aufgefallen, weil sie ihr Fahrzeug, das eine ausländische Zulassung hat, noch immer nicht umgemeldet hat. Die Frau ist laut Polizei schon seit über zehn Jahren in Deutschland gemeldet. Zuletzt war sie am 29. September in eine Kontrolle geraten. Da sie ihr Fahrzeug noch immer nicht umgemeldet hat, muss sie sich nun erneut wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und des Pflichtversicherungsgesetzes verantworten.