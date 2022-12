Bereits am Freitag, 16. Dezember, beschädigten unbekannte Täter zwischen 18 und 20 Uhr das Auto einer 50-jährigen aus Meckenheim, während sich die Frau auf dem Deidesheimer Weihnachtsmarkt aufhielt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ihr Fahrzeug hatte sie auf dem Parkplatz vor der IGS in der Bürgermeister-Oberhettinger-Straße abgestellt. Offensichtlich mutwillig, so die Polizei, wurde der rechte Außenspiegel abgerissen und die Tür beschädigt. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch, Telefon 06324 9330, in Verbindung zu setzen.