Vier Verletzte sind die Bilanz eines Autounfalls am Freitagmorgen im Kreuzungsbereich Branchweilerhofstraße/ Hagenstraße in Neustadt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 20-Jährige gegen 7.45 Uhr entlang der Hagenstraße und wollte in die Branchweilerhofstraße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 32-jährigen Autofahrerin, die mit drei Kindern im Alter von einem Jahr und zehn Jahren auf der Branchweilerhofstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto der 32-Jährigen, es blieb auf der Beifahrerseite liegen.

Schaden: rund 4500 Euro

Polizisten halfen der Fahrerin aus dem stark beschädigten Auto. Die Kinder hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei selbstständig aus dem Wrack befreien können. Die 32-Jährige sowie die Kinder wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Verkehrsunfallverursacherin blieb unverletzt. Neben der Polizei waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr vor Ort. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 4500 Euro.