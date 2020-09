Ein 31-Jähriger hat sich am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 39 in Höhe Geinsheim leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße in Richtung Speyer unterwegs. Wegen einer Unachtsamkeit verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, weshalb er von der Fahrbahn abkam. Das Auto landete auf einem angrenzenden Acker, nachdem es sich dort mehrfach überschlagen hatte. Durch die Erschütterungen erlitt der Mann leichte Verletzungen. Zur medizinischen Betreuung kam er in ein umliegendes Krankenhaus. Am Wagen entstand Totalschaden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zwölf Kräften vor Ort. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Fahrbahn nur einspurig befahrbar.