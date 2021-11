In einem Vorgarten landete eine 80-jährige Autofahrerin am Dienstag nach einem Unfall in Maikammer. Laut Polizei kollidierte sie gegen 11.45 Uhr vermutlich aus Unachtsamkeit mit einem entgegenkommenden Auto, nachdem sie zuvor an einem seitlich zur Fahrbahn geparkten Wagen vorbeigefahren war. Durch den Aufprall verlor die Seniorin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab, durchbrach einen Gartenzaun und kam im Vorgarten zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Glücklicherweise wurden beide Unfallbeteiligten nicht verletzt. Das Auto der 80-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.