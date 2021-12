Als glückliche Fügung könnte man es bezeichnen, dass in Neustadt der Weihnachtsmarkt der Kunigunde frühzeitig beendet worden ist. Wäre er das nicht, wäre ein Einsatz der Feuerwehr am Montagabend gewiss anders abgelaufen. Die Wehrleute waren am Nikolausabend in die Metzgergasse in der Innenstadt alarmiert worden. In dieser engen Gasse, die von der Kunigundenstraße auf den Marktplatz führt, hatte sich eine Autofahrerin mit ihrem Mercedes festgefahren. Kurz vor der Einmündung zum Marktplatz kam die Fahrerin jedoch nicht weiter: Sie stand vor einem Sperrpoller, wie die Wehr am Dienstagabend mitteilte. Ein Zurücksetzen Richtung Kunigundenstraße war wegen der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich gewesen.

Ratlose Einsatzkräfte

Die Feuerwehr konnte die Einsatzstelle über den Marktplatz anfahren – da dort eben keine weihnachtlichen Buden aufgebaut sind. Die Wehrleute waren indes erst gerufen worden, als klar war, dass die Polizei den Poller mit einem Dreikantschlüssel nicht knacken konnte. Auch der Bereitschaftsdienst des städtischen Bauhofs war vor Ort. Einfache Hilfsmitteln reichten nicht aus, es brauchte ein hydraulisches Rettungsgerät. „Nachdem die kleinen Pflastersteine um den Sockel des Pollers entfernt waren, konnte dieser mit einem hydraulischen Spreizer herausgedrückt werden“, berichtet die Feuerwehr. Der Mercedes hatte dann freie Fahrt.

Der Fall lässt die Einsatzkräfte jedoch etwas ratlos zurück: „Was die ortskundige Fahrerin dazu verleitete, in die enge Metzgergasse einzufahren, was schon sehr schwierig ist, konnte noch nicht geklärt werden.“