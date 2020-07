[Aktualisiert um 15.36 Uhr] Auf dem Parkplatz des Bahnhaltepunktes Neustadt-Böbig in der Landwehrstraße ist am Montag gegen 11.30 Uhr ein Auto in Brand geraten. Nach erstem Kenntnisstand wurde der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst. Neben dem völlig ausgebrannten Auto wurde ein weiteres, daneben geparktes Fahrzeug und ein Gebüsch beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 20.000 Euro. Aufgrund des Einsatzes kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.