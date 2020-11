Zwischen Elmstein und dem Ortsteil Schafhof ist am Montag kurz nach 15 Uhr ein Dacia in Brand geraten. Ursache war nach Angaben der Polizei vermutlich ein technischer Defekt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Neben Polizei und Feuerwehr war die Straßenmeisterei im Einsatz, um die Fahrbahn zu reinigen.