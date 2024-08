Am Mittwochnachmittag hat ein 43-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Deidesheim beim rückwärts Ausparken mit seinem Auto in der Oswald-Wiersich-Straße einen Pedelec-Fahrer angefahren. Laut Polizei stürzte der 64-Jährige Neustadter auf dem Rad und verletzte sich am Knie. Er kam ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei rund 800 Euro.