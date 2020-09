Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es am Montag zwischen 10.20 und 10.30 Uhr in der Karl-Helfferich-Straße zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer kollidiert im Bereich der Gaststätte „Der Elefant“ mit seinem Fahrzeug beim Wenden mit einem dort abgestellten weißen Auto. Der Verursacher verließ im Anschluss unerlaubt den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Unfallverursacher dürfte nach ersten Ermittlungen einen roten Kleinwagen gefahren haben. Zeugen, die das Auto gesehen haben oder Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Neustadt zu melden.