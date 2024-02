Kurz nach Mitternacht ist in der Nacht zum Sonntag auf der A65 ein Fiat Punto ausgebrannt. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache für den Zwischenfall zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Neustadt-Nord. Im Wagen befanden sich der Polizei zufolge vier junge Menschen. Sie hätten während der Fahrt bemerkt, dass auf der Beifahrerseite im Motorbereich Qualm austrat und schließlich Flammen aus dem Armaturenbrett schlugen. Dem 21-jährigen Fahrer aus Ludwigshafen gelang es dennoch, den Wagen etwa 100 Meter vor der Abfahrt Neustadt-Nord am Standstreifen abzustellen und mit den übrigen Insassen das Fahrzeug zu verlassen. Nur eine der vier Personen erlitt der Neustadter Feuerwehr zufolge leichte Verletzungen. Alle vier wurden vor Ort von Ersthelfern betreut. Wenig später brannte das Auto lichterloh. Die Neustadter Feuerwehr rückte mit 25 Kräften und vier Fahrzeugen aus. Die Wehrleute konnten den Brand zügig löschen, sodass dieser nicht auf die Böschung übergreifen konnte. Vom Fiat blieben am Ende nur noch die Karosserie und Reste des Motorblocks übrig. Für die Arbeiten an der Unfallstelle musste die Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen für etwa 40 Minuten voll gesperrt werden, danach wurde wieder eine Fahrspur freigegeben und die Feuerwehr begann mit einer ersten Grundreinigung der Fahrbahn. Es dauerte dann noch bis 03.20 Uhr, ehe die Autobahnmeisterei die beschädigte Fahrbahndecke abgesichert hatte und die Fahrbahn gereinigt war.