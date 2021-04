Am Freitag wurde zwischen 16.30 Uhr und 20.05 Uhr ein in der Meckenheimer Straße abgestellter Peugeot im Bereich des vorderen, linken Stoßfängers beschädigt. Der Unfallverursacher, der nach Sachlage in Richtung Westrandstraße fuhr, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Haßloch bittet um Hinweise unter Telefon 06324/9330.