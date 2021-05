Am Samstag zwischen 14.45 und 19.15 Uhr wurde ein Auto auf dem Parkplatz eines Neustadter Einkaufsmarktes in der Chemnitzer Straße hinten rechts beschädigt. Laut Polizeibericht stieß der Verursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken an den anderen Wagen und beging dann Unfallflucht. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizei unter Rufnummer 06321/854-0 oder per E-Mail melden.