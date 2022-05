Zwei Fälle von Sachbeschädigung in Kombination mit Fahrerflucht registrierte die Polizei am Donnerstag in Haßloch. Einmal geht es um einen Audi A3, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes Am Zwerchgraben abgestellt war. Die Besitzerin stellte gegen 13.30 Uhr einen Schaden an der Beifahrerseite fest. Offenbar schlug jemand die Tür gegen den Audi und kümmerte sich nicht um den Schaden, den die Polizei auf 500 Euro schätzte. Auf rund 1000 Euro bleibt der Halter eines Tesla sitzen, der in der Böhler Straße nahe der Turnhalle geparkt war. Gegen 19 Uhr löste der Fahrzeugalarm aus. Der 29-Jährige bemerkte vorne links einen Streifschaden. Auch hier flüchtete der Verursacher. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Haßloch unter 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.