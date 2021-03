Eine Arbeitstasche mit Geldbörse und diversen Personaldokumenten haben Unbekannte laut Polizeibericht aus einem Auto gestohlen. Der Eigentümer hatte seinen Wagen am vergangenen Sonntag, 14 Uhr, in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt abgestellt und den Diebstahl am Montag gegen 6.30 Uhr bemerkt. Die Täter hatten an der B-Säule des Wagens die Blende aufgebrochen und waren über die Seitenscheibe in das Innere des Fahrzeugs gelangt. Die Schadenshöhe beziffern die Beamten auf ungefähr 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Neustadt, Telefon 06321 854-0, E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de, entgegen.