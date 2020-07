Ein Fahrzeug, das am Wanderparkplatz „Hahnenschritt“ bei Maikammer abgestellt war, ist am Samstag zwischen 15 und 19 Uhr beschädigt worden. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 4000 Euro. Bei dem Auto des Unfallverursachers könnte es sich um einen weißen Pkw gehandelt haben, da auf dem beschädigten Auto weißer Lackabrieb festgestellt wurde, und der Fahrer zuvor in der gegenüberliegenden Parklücke ein weißes Auto gesehen hat. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323-9550 oder per E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.