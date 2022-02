Ein Unbekannter hat laut Polizei am Samstag, zwischen 11 Uhr und 17.15 Uhr, ein schwarzes Auto beschädigt, das auf dem unbefestigten Parkplatz „Am Sportgelände“ in Niederkirchen abgestellt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Fahrzeug entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Haßloch, Telefon 06324 9330, Email pihassloch@polizei.rlp.de, zu wenden.