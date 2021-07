Die Neustadter Polizei sucht nach dem Fahrer eines laut Zeugen dunklen Pkw, vermutlich ein Kombi. Dieser soll mit seinem Wagen in der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 Uhr Driftübungen auf einer Wiese nahe dem Parkplatz oberhalb des Klosters Neustadt gemacht haben. Dabei wurde ein dort geparkter weißer Ford stark beschädigt, ohne dass sich der Unfallverursacher darum kümmerte. Dessen Wagen müsste laut Polizei an der rechten Front beschädigt sein. An dem Ford entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.