Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag ein Auto gekippt und dabei auf der Fahrerseite beschädigt. Nach Angaben der Neustadter Polizei war der Wagen auf der Festwiese geparkt. Sie schätzt die Schadenssumme auf rund 1500 Euro. Wer etwas beobachtet hat, kann sich bei der Polizei unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de melden.