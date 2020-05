Glimpflich davongekommen ist eine 34-jährige Autofahrerin, die am Mittwoch um 4 Uhr auf der L499 zwischen Helmbach und Breitenstein von der Fahrbahn abgekommen ist. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Laut Polizei war die Frau vermutlich zu schnell unterwegs. Verletzt habe sie sich nicht. Jedoch dürfte an ihrem Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstanden sein.