Eine verletzte Person und wirtschaftlicher Totalschaden – das ist die Bilanz eines Unfalls am Freitag kurz nach 17 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße in der Nähe des Neustadter Tierheims. Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei kam der Fahrer eines Lieferservices aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Begrenzungsstein und überschlug sich. Der Fahrer konnte den auf dem Dach liegenden Polo eigenständig verlassen, wurde vor Ort im Rettungswagen medizinisch versorgt und dann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, kümmerte sich um ausgetretene Betriebsstoffe und stellte das Unfallauto mit vereinten Kräften wieder auf die Räder. Ein Abschleppdienst übernahm die weitere Bergung des Fahrzeugs.