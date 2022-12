Am Mittwochabend hat sich ein Opel SUV auf der L532 in Fahrtrichtung Haßloch überschlagen. Wie die Feuerwehr mitteilt, kam der Wagen aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn in den Straßengraben ab, überschlug sich und blieb auf dem Rad- und Wirtschaftsweg neben der Landstraße auf dem Dach liegen. Nach ersten Angaben sollte eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sein, weshalb zusätzlich Feuerwehrkräfte aus Gimmeldingen und Königsbach ausrückten. Vor Ort wurde aber schnell klar, dass die drei Insassen das Fahrzeug selbstständig verlassen konnten, sie kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Bis zur Bergung des Fahrzeugs, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste die L532 voll gesperrt werden. Die Feuerwehr stellte mit sieben Fahrzeugen und 40 Kräften den Brandschutz vor Ort sicher, leuchtete die Unfallstelle aus und unterstützte die Polizei bei der Verkehrssicherung.