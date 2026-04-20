Bei einem Verkehrsunfall auf der K19 zwischen Elmstein und Iggelbach sind in der Nacht zum Sonntag, 19. April, vier Menschen verletzt worden. Das berichtet die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambrecht.

Ein mit vier Personen besetzter Pkw kam gegen 1.27 Uhr von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich wieder auf der Straße zum Stehen. Die Insassen wurden bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt von Einsatzkräften erstversorgt und betreut. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und stellte den Brandschutz sicher. Die K19 war im Bereich des Unfalls voll gesperrt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.