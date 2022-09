Für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik ist der Neustadter Matthias Frey (58) von Innenminister Roger Lewentz mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette ausgezeichnet worden. Menschen wie Frey seien „unverzichtbare Stützen unseres Staatswesen in Rheinland-Pfalz“, so Lewentz bei der Feier in Worms. Frey ist seit 2004 für die FDP im Stadtrat und dort ihr Fraktionsvorsitzender. Zudem gehört er dem Ortsbeirat Gimmeldingen an. Darüber hinaus führt er den Kreisverband Neustadt der Liberalen. Bis zur Landtagswahl 2021 Direktor des Amtsgerichts Neustadt, ist Frey seither Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Justizministerium.