Der Deutsche Tourismusverband (DTV) hat die Tourist-Info St. Martin erneut offiziell mit der i-Marke ausgezeichnet. Vor drei Jahren bestand sie den Qualitäts-Check zum ersten Mal, nun darf sie weitere drei Jahre damit werben.

Das rote Hinweisschild mit dem charakteristischen „i“ darf nämlich nur von zertifizierten Tourist-Informationen genutzt werden. Inhalte der Zertifizierung sind im ersten Schritt 14 Mindestkriterien, die erfüllt werden müssen, zum Beispiel die Ausschilderung der Tourist-Info vor Ort, die Qualifikation des Personals oder der Service, bestimmte Informationen kostenlos für Gäste bereit zu halten. Nachdem diese Voraussetzungen erfüllt sind, folgt eine umfangreiche Prüfung vor Ort. Hierbei stehen weitere 40 Kriterien auf der Prüfliste. In die Bewertung fließen insbesondere die räumliche Ausstattung, das Informationsangebot, die Beratungsqualität und der Grad der Digitalisierung mit ein.

Mit einer abschließenden Wertung von 85 Prozent wurde das Ergebnis der ersten Zertifizierung noch einmal übertroffen. Daniela Kauf, die Leiterin der Tourist-Info, zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden: „Die Zertifizierung ist uns sehr wichtig, da der Blick von außen oft Dinge aufzeigt, die man noch besser machen kann. Außerdem motiviert uns das positive Ergebnis in unserer täglichen Arbeit.“

Zusätzlich zur Zertifizierung wurden vier unangekündigte „Mystery-Checks“ durchgeführt: zwei zur Beratungsqualität, einmal per E-Mail und einmal per Telefon, ein Website-Check und ein Prospekte-Check. Besonders hervorgehoben wurde vom DTV das aktuelle Urlaubsmagazin „ St. Martin Einzigartig“. Hier wurden 97 Prozent in der Bewertung erreicht. Das Magazin beschreibt der DTV als sehr durchdacht, ansprechend gestaltet und absolut gelungen.