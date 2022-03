Die städtische Kindertagesstätte Hetzelstift erhält vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) eine Spende über 950 Euro. Das Geld stammt aus einer Aktion des VRN und der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei 2019, die Bahnfahrten zwischen der Pfalz und dem Elsass mit Sonderfahrkarten beworben hatte. Der Erlös von 1900 Euro war für soziale Zwecke in beiden Städten geplant. In diesem Zusammenhang wurde die Kita Hetzelstift ausgewählt, in der die Kinder ihren Alltag demokratisch mitbestimmen können. Sie dürfen mitentscheiden, wie die 950 Euro verwendet werden.