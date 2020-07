Weil er einem Lkw ausweichen musste, ist am frühen Mittwochmorgen ein 46-jähriger Autofahrer eine Böschung hinuntergefahren, aber zum Glück unverletzt geblieben. Nach Angaben der Polizei kam dem Mann gegen 6.50 Uhr auf der L 499 zwischen Elmstein und Frankeneck im Bereich von Erfenstein in einer Rechtskurve ein weißer Lkw entgegen, der auf die Gegenfahrbahn geraten war. Als er dem Lkw ausweichen musste, verlor der 46-Jährige die Kontrolle über sein Auto, fuhr eine Böschung hinunter und kam in einem Gartenstück zum Stehen. Der Lkw-Fahrer hielt zwar kurz an, setzte seine Fahrt dann aber unerkannt fort. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 7500 Euro. Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise zu dem Lkw geben können, sich unter der Telefon 06321/8540 zu melden.