Aufgrund der Vorbereitung der Ausstellung „150 Jahre DRK Schwesternschaft in Neustadt“ muss das Stadtarchiv an vier Tagen geschlossen bleiben. Darauf weist die Stadtverwaltung hin: Konkret geht es um Dienstag, 13. und 20. September, sowie um Donnerstag, 15. und 22. September. Die Ausstellung ist ab 25. September im Stadtmuseum in der Villa Böhm zu sehen. Ab Dienstag, 27. September, können Besucher wieder nach vorheriger Anmeldung im Stadtarchiv forschen.