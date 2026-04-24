2025 ein turbulentes Jahr zu nennen, ist im Grunde fast schon eine Untertreibung. Das spiegelt sich auch in den ausgewählten Beispielen.

Aus dem „Haus der Geschichte“ in Bonn reist sie an, in den Landtag nach Mainz zieht sie in ein paar Wochen weiter: Dazwischen macht die „Rückblende“, die Ausstellung zu dem gleichnamigen Preis, der die jeweils besten deutschen Pressefotos und Karikaturen des vergangenen Jahres auszeichnet, wie üblich in der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt Station.

2025 ein turbulentes Jahr zu nennen, ist im Grunde fast schon eine Untertreibung. Dafür sorgte vor allem ein einzelner Mann, der mit seiner narzisstischen Persönlichkeitsstruktur und seiner emotionalen Instabilität eigentlich nicht besonders für verantwortungsvolle Aufgaben geeignet erscheint – im November 2024 dummerweise aber ausgerechnet ins mächtigste Staatsamt dieser Welt gewählt wurde. In den Karikaturen deutscher Zeitungen taucht er, seit er am 20. Januar 2025 in Washington in sein Amt eingeführt wurde, nahezu ständig auf – in der „Rückblende“-Ausstellung ist er nun allerdings gar nicht soooo präsent. Wüsste er davon, würde er wahrscheinlich höchst beleidigt reagieren. Geborene Schmeichler wie Nato-Generalsekretär Mark Rutte könnten ihn jedoch vielleicht damit besänftigen, dass er dafür immerhin den ersten Preis errungen hat. Nur als Motiv zwar, aber wen interessieren schon solche Details ...

Der Titel „Trump Imperator“, den der in Münster beheimatete Zeichner Frank Hoppmann alias M. F. Deubel für seine schon am 22. Januar 2025 im „ Handelsblatt“ erschienene Siegerkarikatur ausgewählt hat, dürfte dem Mann im Weißen Haus andererseits vielleicht sogar gefallen. Und auch an der Darstellung, die ihn grinsend mit Hammer in der Hand zeigt, wie er den Kopf der Lincoln-Statue an der National Mall in Washington abschlägt, wird sich einer, der sich ohnehin für den größten Präsidenten aller Zeiten hält, vermutlich nicht stören. Eher vielleicht daran, dass das Preisgeld nicht auf seinem, sondern auf Hoppmanns Konto landete. Andererseits sind es ja nur 5.000 Euro, gesponsert vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger.

Die feinsten britischen Kreise sind gar nicht so fein

Beim Fotografien-Äquivalent besteht seit Jahr und Tag das Problem, dass die Auswahl arg im Sud des Berliner Polit-Betriebs köchelt. Doch war 2025 ja auch hier durchaus ereignisreich: mit einem Wahlkampf im Winter, einer abgewählten Ampel-Regierung und – nach zähen Koalitionsverhandlungen – einem neuen, wenn auch nicht mehr ganz so jungen Gesicht im Kanzleramt. Den entscheidenden Moment der gesitteten Machtübergabe – inzwischen nicht mehr in allen Demokratien dieser Welt eine Selbstverständlichkeit – hielt der freie Berliner Fotojournalist Marco Urban am 6. Mai 2025 fest. „Durch die Komposition und das dramatische Spiel mit Licht und Schatten gleicht die Aufnahme fast einem klassischen Gemälde“, lobte die Jury, und tatsächlich erinnert das Arrangement mit den Fahnen und Merz und Scholz händeschüttelnd im Pulk irgendwie frappierend an „Die Übergabe von Breda“ von Diego Velázquez. 7000 Euro gibt’s dafür für den Schöpfer.

Darüber, ob es fürs Siegertreppchen nicht auch noch bessere, schönere, überzeugendere Fotos und Karikaturen gegeben hätte, kann man immer trefflich diskutieren. Trump als „Demolition Man“ ist jedenfalls weder besonders originell noch lustig. Da reizen die Zeichnungen, die im Karikaturen-Wettbewerb Platz 2 und 3 erreichten, Gehirnzellen und Lachmuskeln schon deutlich mehr. Achim Greser und Heribert Lenz errangen die Silber-Medaille mit ihrer in der „FAZ“ erschienenen Interpretation einer „Musterung“ bei der Bundeswehr. „Ich finde das bei Euch sozusagen ein Stück weit voll spooky und ungechillt, meine Gefühle sind echt irgendwie total emotional“, gibt da ein junger Anwärter vor den Uniformträgern der Kommission von sich, die ihre Entscheidung in einer kollektiven Gedankenblase längst getroffen haben: „Den nehmen wir, der macht den Russen fertig.“ Noch böser ist Burkhart Fritsches „Charles III. führt Trump in die feinsten britischen Kreise ein“ aus der „taz“, die auf Platz 3 kam: „Mr. President, Ex-Botschafter Mr. Mendelson und meinen Bruder Andrew kennen Sie ja schon von den Epstein-Parties“, macht da in Windsor Castle ein jovialer King Charles die Vorstellungsrunde für den amerikanischen Staatsgast. Da bleibt einem fast das Lachen im Hals stecken.

Endlich Klarheit mit der AfD und Handelsdefizit im Laden

Sind die Karikaturisten die Sachwalter des intelligenten Humors, so arbeiten viele Pressefotografen eher mit emotionalen Momenten: Den mit 3000 Euro dotierten Preis „Das scharfe Sehen“, gestiftet von der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz, erhält der für die „European Pressphoto Agency“ tätige Tscheche Filip Singer für ein Bild, das einfühlsam die Anteilnahme und das Leid nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024 festhält. Der Fokus liegt auf einer von Kerzenlicht warm beleuchteten Trauernden, die am Gedenkgottesdienst teilnimmt. Singer wurde für seine Serie „Ukraine-Flüchtlinge aus Odessa heiraten in Berlin“ bereits 2022 mit dem Preis für die „Beste Serie“ ausgezeichnet. Diesen erhielt diesmal der Kollege Rafael Heygster aus Hannover für „Democracy Dies in Daylight“, eine Reihe von Aufnahmen von jungen Neonazis am Rand von Aufmärschen, Wahlkampfauftritten von Alice Weidel oder Fackelzügen rechter Studentenverbindungen, die den erstarkenden Extremismus in Deutschland einfangen.

Passend dazu zeigt eine weitere Karikatur von Greser & Lenz zwei rechte Glatzen vor Plattenbau: „Ich war immer unsicher, ob das die richtige Partei für mich ist. Jetzt bin ich heilfroh, dass die AfD gesichert rechtsextrem ist“, heißt es da. Dem Schreiber dieser Zeilen wäre auch das einen Preis wert gewesen, wie es überhaupt gerade im Karikaturen-Bereich unglaublich viele würdige Kandidaten gab. Ein weiterer persönlicher Favorit ist Detlev Becks Dame in der Konditorei, die über die Verkaufstheke hinweg von sich gibt: „Mein Außenhandelsdefizit ist zu groß! Ich kaufe alles bei Ihnen, Sie kaufen nichts bei mir. So geht das nicht mehr weiter!“ Genau! So sehe ich das auch jedes Mal beim Einkauf!

Die Ausstellung

Die Ausstellung „Rückblende 2025“ wird am Mittwoch, 29. April, um 17 Uhr im Großen Sitzungssaal der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Friedrich-Ebert-Straße 14, in Neustadt eröffnet. Wer teilnehmen möchte, wird um Anmeldung per Mail an Referat14@sgdsued.rlp.de gebeten. Danach ist die Schau nur sehr beschränkt für die Öffentlichkeit zugänglich: am Dienstag, 5. Mai, und Montag, 11. Mai, jeweils von 14–15.30 Uhr sowie am Mittwoch, 20. Mai, 9–12 Uhr. Die 82 Einzelfotos, 72 Karikaturen und sechs Foto-Serien, die die Jury für die Ausstellung ausgewählt hat, sind aber auch im Netz zu sehen unter www.rueckblende.rlp.de/ausstellung. Über diese Homepage ist auch der Katalog (10 Euro) bestellbar.