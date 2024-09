Der Verein Projekt 51 präsentiert ab dem Wochenende die künstlerischen Ergebnisse des Kunst-Ferienprogramms „ZusammenWachsen“.Neustadter Kinder und Jugendliche haben mit Papier, Farben, Ton, Bambus und digitalen Mikroskopen experimentiert und vielfältige Ausdrucksformen gefunden, die nun der Öffentlichkeit zugänglich sind. Die Ausstellung in der Kantine 16 am Hauptbahnhof öffnet an den Sonntagen, 15. und 22. September, jeweils von 14 bis 18 Uhr ihre Türen.

Zudem beginnt das nächste kostenlose Angebot des Vereins: der Kunst-Reportage-Kurs mit Claudia Dorka. An diesem können sich Zwölf- bis 17-Jährige Fragen der Rezeption und Kommunikation stellen. „Wie kann ich Kunstwerke mit Worten beschreiben? Wie kann ich erklären, was ich sehe und wie kann ich das für andere in Wort, Bild oder Ton festhalten? Finden wir einen Ausdruck per Instagram oder TikTok, vielleicht auch in einer Performance, einem Vortrag, Podcast oder Film?“, das alles sind zentrale Fragestellungen. Das Team trifft sich ab 12. September an fünf Donnerstagnachmittagen zwischen 15 und 18 Uhr. Alle Angebote werden durch das Programm „Künste öffnen Welten“ der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) ermöglicht.

Info

Treffpunkt für alle Angebote ist die Kantine 16, Bahnhofsplatz 16, Neustadt. Weitere Informationen gibt es online unter www.projekt51.com und dort unter dem Stichwort Zusammenwachsen.