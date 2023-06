Zum dritten Mal lädt die Neustadter Künstlerin Alma Hörnschemeyer zu einer Benefizveranstaltung in die Villa Böhm ein.

Zugunsten der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick wird sie gemeinsam mit drei weiteren Künstlerkollegen unter dem Motto „For your eyes only“ vom 10. bis 14. Juni im Rahmen einer Ausstellung aktuelle Werke präsentieren, die dann für die gute Sache von den Kunstfreunden käuflich erworben werden können.

„Wir legen sehr viel Wert darauf, dass der Erlös in Neustadt bleibt und ausschließlich hiesige Einrichtungen davon profitieren“, betont die Initiatorin. So ging in den vorangegangenen Auflagen der Jahre 2018 und 2019 der Spendenerlös an den Arte Casimir Sozialfonds. Neben Hörnschemeyer haben sich die Neustadter Profikünstler Alena Steinlechner, Wolfgang Friedrich, Wolfgang Glass und Hans Gareis dazu bereit erklärt, das Wohltätigkeitsprojekt zu unterstützen. Ausnahmslos handelt es sich dabei um Mitglieder des Kunstvereins Neustadt.

Vernissage mit Gitarre und Gesang

Auf eine hervorragende Resonanz stießen die beiden ersten Auflagen der Kunstausstellung „For your eyes only“, wie sich die auch als Besitzerin des Cafés „Schwarze Katz“ bekannte Fotografin und Malerin erinnert. Zuletzt beteiligten sich der Nachwuchskünstler Dominik Schmitt und der aus Kandel stammende Maler Benjamin Burkhardt an dem Neustadter Kunstevent. Zum Bedauern von Hörnschemeyer musste die Veranstaltung pandemiebedingt drei Jahre pausieren.

Zur Vernissage am Samstag, 10. Juni, 18 Uhr, wird Oberbürgermeister Marc Weigel Grußworte sprechen. „Für eine entsprechende Wohlfühlatmosphäre sorgen die Weine des Weinguts Gries aus Rhodt unter Rietburg, eine Whisky- und Gin-Bar von Michael Huber und das Musikerduo ,Achim & Lisa’ mit Gesang und Gitarre“, informiert Hörnschemeyer, deren Dank vor allem den Künstlern gilt, „die allesamt viel Zeit und Material investiert haben und sich nun freuen, die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick mit ihrem Beitrag zu unterstützen“.

Den Anstoß für ihre Idee, Ausstellungen zugunsten sozialer Neustadter Einrichtungen zu organisieren, gab vor fünf Jahren ein von ihr in der Hintergasse veranstaltetes Benefizkonzert mit dem Mandelring Quartett, das sich als sehr erfolgreich entpuppte. Damals reifte in ihr der Plan, etwas ähnliches mit Kunst zu probieren. So fand noch im gleichen Jahr die Premiere ihres Formats „For your eyes only“ statt.

Info

Benefiz-Ausstellung zugunsten von „Lichtblick“ in der Villa Böhm (Villenstraße 16b und Maximilianstraße 25) vom 10.-14. Juni; Vernissage am Samstag, 10. Juni, 18 Uhr, Öffnungszeiten: Sonntag 13 bis 18 Uhr; Montag bis Mittwoch 15 bis 18 Uhr.