Unter dem Thema „Sichtung – Malerei, Zeichnung, Texte und andere Delikatessen“ zeigt das Kraichgauer Künstlerpaar Karl und Rosemarie Vollmer in der ehemaligen Synagoge in Weisenheim am Berg Arbeiten aus den letzten Jahrzehnten. Die Ausstellung findet anlässlich des traditionellen Weisenheimer Stutzenfests statt und wird am Samstag, 9. November um 17 Uhr eröffnet.

Ortstermin am Nachmittag: Vom Novembernebelgrau draußen ist in dem quadratischen Raum nichts zu spüren. Denn unterm Kronleuchter legen die