Zum fünften Mal seit 2007 wurde im Mai in Mainz der „Architekturpreis Wein“ vergeben, mit dem deutschlandweit bemerkenswertes Baulösungen im Bereich Weinbau ausgezeichnet werden: vom Weingut bis zum Forschungsinstitut, vom Weinbergshäuschen bis zum Zentrum für den Onlinehandel. Eine Wanderausstellung im Klemmhof in Neustadt zeigt nun von dieser Woche an, was da genau prämiert wurde.

Neben den gestalterischen Konzepten legte die siebenköpfige Jury unter Vorsitz der Architektin und Hochschulprofessorin Andrea Wandel aus Saarbrücken den Fokus bei dem gemeinsam vom Wirtschaftsministerium in Mainz, dem Deutsche Weinbauverband und der Architektenkammer Rheinland-Pfalz ausgelobten Preis diesmal besonders auf das Thema Nachhaltigkeit. „Es ist kein Zufall, dass der Holzbau mehr und mehr um sich greift“, sagte Joachim Rind, Präsident der Architektenkammer Rheinland-Pfalz, in Mainz. „Wenn wir den Beton trotz seines enormen CO2-Fußabdrucks nachlässig einsetzen, sodass er nach 20 Jahren abgerissen und durch neuen Beton ersetzt werden muss, dann trägt das sicherlich nicht zur Nachhaltigkeit bei.“

Insgesamt wurden zwölf Bewerbungen für den Preis nominiert. Ausgezeichnet wurden schließlich das Weingut und Gästehaus Cantzheim in Kanzem an der Saar, die Weinhandlung Mauerwinzer mit Schankraum in Berlin, eine Weinbergterrasse in Freyburg an der Unstrut sowie ein Barriquekeller mit Weinkelter in Winterbach bei Stuttgart. Sieben weitere Projekte erhielten Auszeichnungen und Anerkennungen, darunter drei im nördlichen Rheinland-Pfalz, aber keines aus der Pfalz.

Die Wanderausstellung im Klemmhof wird am Mittwoch, 28. September, um 18.30 Uhr mit einem Begrüßungstalk eröffnet. Teilnehmer sind der Mainzer Wirtschaftsstaatssekretär Andy Becht, der Bad Dürkheimer Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld, der Neustadter Architekt und Vizepräsident der Architektenkammer Rheinland-Pfalz Joachim Becker sowie Heinz-Uwe Fetz, Vizepräsident des Deutschen Weinbauverbandes. Vorgestellt wird im Anschluss das Weingut Cantzheim, das vom Berliner Büro von Max Dudler realisiert wurde, in Neustadt gut bekannt durch seine Arbeiten am Hambacher Schloss. Die Schau bleibt bis 11. Oktober in Neustadt. Öffnungszeiten: freitags 17–20 Uhr, samstags, sonntags und feiertags 11–16 Uhr sowie am Dienstag, 11. Oktober, 16–20 Uhr. Anmeldung zur Eröffnung unter www.diearchitekten.org/ausstellung.