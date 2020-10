Der Affe sitzt in Denkerpose, schaut versonnen, durchsichtig fast, beseelt. „Die Stille der Zeit“ nennt der Künstler Gerd Bannuscher sein haarfein fotorealistisches Acryl-Gemälde. Es hängt jetzt in einer gestern eröffneten Verkaufsausstellung im Herrenhof in Mußbach. Kostet 22.000 Euro. Zu Bannuschers Kunden zählt unter anderem der Sultan von Oman. In Mußbach zeigt der Schleswig-Holsteiner seine Werke als Mitglied der Künstlergruppe „NEUE Meister“, zu der sich vor über 20 Jahren sechs Künstler/innen zusammengeschlossen haben, die der Kunstrichtung Phantastischer Realismus angehören. Fünf davon, neben Bannuscher Ines Scheppach, Michal Krähmer, Joachim Lehrer und Siegfried Zademack, sind zu sehen. Dazu kommt als Gast der Dienheimer Thomas Gross, ein Virtuose des altmeisterlichen Stil, der unter anderem Malerei unter dem tagesaktuellen Titel „Corona Days“ ausstellt. Die NEUE-Meister-Schau wird dabei als Ersatz für die von Organisator Otfried Culmann zunächst auf nächstes Jahr verschobene und dann – wie berichtet – wegen eines Streits mit der Fördergemeinschaft Herrenhof für die Zukunft ganz abgesagte Biennale „art imaginär“ gezeigt. Sie läuft an den drei Wochenenden bis zum 8. November, immer freitags von 17 bis 20, samstags von 14 bis 18 und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Info: www.herrenhof-mußbach.de