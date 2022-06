Die Malerin Alena Steinlechner stellt ihre Bilder aus unter dem Motto „In Bewegung“. In der Corona-Krise gab es zu wenig Bewegung. Um so größer ist das Bedürfnis, endlich wieder eigenes Tempo zu spüren.

Das wurde der Malerin jäh bewusst, als sie im Urlaub auf Mallorca ein Straßenrennen erlebte. „Das war überraschend für mich“, erklärt sie. Die Räder sausen vorbei, ein großer Pulk von dicht gedrängten Menschen mit hohem Tempo. Das wollte sie malen. Das Tempo, das Gedränge, die Intensität. Das schmale Querformat unterstreicht die sausende Dynamik. Die Zuschauer am Rande stehen still, umso intensiver wirkt die Schnelligkeit der Radler.

Diese Dynamik ist Alena Steinlechner irgendwie in die Hände gefahren. Anlässlich des Demokratiefestes hat sie die Landschaft beim Hambacher Schloss gemalt. Die Rebzeilen im Vordergrund erinnern an die schnellen Fahrradfahrer auf dem Bild aus Mallorca – vor allem wenn man die beiden Bilder gleich hintereinander betrachtet – oder wenn man sie im zeitlichen Zusammenhang malt. Unwillkürlich habe sie, so Steinlechner, sie irgendwie Tempo in die Reben gebracht. Aber so ist es, bei der Betrachtung von Kunst liegt ein großer Teil im Auge und der Phantasie des Betrachters. Wie malt man Tempo? Wie malt man Musik? Beim Tempo sieht man die Gegensätze zwischen Statik und Dynamik, die Pinselstriche, die Unschärfe des schnell Vorüberziehenden. Bei der Musik ist es vielleicht der Rhythmus der hellen Punkte. Sie erscheinen zum Beispiel auf einem Bild, das eine Band auf der Bühne zeigt und die Zuschauer von hinten. Durch die Größe der Zuhörer im Vordergrund und die unscharf im Licht agierende Band gewinnt das Bild Tiefe, der Betrachter des Bildes ist weit weg, die Musik aber kommt an durch die Lichtpunkte , die die Malerin gesetzt hat.

Auf anderen Bildern werden sich Neustadter selbst erkennen. Ein beliebtes Thema ist der Marktplatz. Auch hier, Ruhe und Bewegung. Die Gäste im Freien, die Sonnenschirme und die Leute, die vorübergehen. Mit kleinen Betonungen gibt Alena Steinlechner ihren Bildern Tiefe. So betont sie das Muster der Streifen im Pflaster und gewinnt dadurch an Perspektive. Die Motive wiederholen sich in einigen Bildern. „Das liegt an meiner neuen Methode des Speed-Painting“, das heißt des Schnellmalens, erklärt Steinlechner. „Ich höre Musik, meist Blues-Rock, und nach drei Stücken ist das Bild fertig.“ Da ist viel Bewegung im Malvorgang selbst. Das gehe allerdings am besten, wenn sie einen Ausschnitt nehme aus einem anderen Bild, das sie schon mit reichlich Zeit akribisch ausgearbeitet hat. Bei Bildern, die mehr Zeit erfordern, hört sie eher klassische Musik, am liebsten Cello. „Zum Arbeiten brauche ich Kaffee und Musik.“ Das scheint auch durch in ihren Bildern, eine Leichtigkeit und Humor.

Info

Vernissage: Heute, Freitag, 10. Juni, 19 Uhr. Die Laudatio hält Wolfgang Allinger. Ort: Zwerchgasse 5, Neustadt. Dauer: bis 30. Juli.