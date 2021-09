Die Wanderausstellung „Verfolgte Christen weltweit“ des katholischen Hilfswerks „Kirche in Not“ ist von Samstag, 25. September, an im Kloster Neustadt zu sehen. Eröffnet wird sie bereits am Freitag, 24. September, um 19 Uhr mit einem Vortrag, bei dem Stefan Stein, Referent für Öffentlichkeitsarbeit der 1947 gegründeten Hilfsorganisation, über die Situation bedrängter Christen und die eingeschränkte Religionsfreiheit in vielen Staaten dieser Welt berichtet. Die Ausstellung ist danach bis 20. Oktober im Foyer des Bildungs- und Gästehauses zu sehen. Beleuchtet wird zum Beispiel die Lage in Nigeria, wo die islamistische Terrorgruppe „Boko Haram“ vor allem im Nordosten des Landes seit 2009 gezielt Anschläge auf Kirchen, kirchliche Einrichtungen und Gläubige verübt, oder in Sri Lanka, wo am Ostersonntag 2019 mehrere Terroranschläge auf Kirchen verübt wurden. Das Christentum im Irak und in Syrien droht nach jahrelangem Terror und Krieg sogar auszusterben. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9–17 Uhr, Samstag, 9–16 Uhr, Sonntag, 9–12 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für die Teilnahme am Eröffnungsvortrag ist Anmeldung unter 06321/8750 oder info@kloster-neustadt.de erforderlich. Es gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).