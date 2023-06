Absperrungen im Innen- und Außenbereich der Aussegnungshalle auf dem Parkfriedhof sind kein schönes Bild für Trauergäste und Friedhofsbesucher. Warum es für die Sanierung der Glasfassade keine schnelle Lösung geben wird.

Für die Glasfassade auf der Nordseite der Aussegnungshalle am Parkfriedhof sind umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig. Grund dafür sei, dass „ein Betonpfeiler inmitten der Fassade bröckelt und dadurch Druck auf die einzelnen Kunstglas-Elemente ausgeübt wird“, erläutert Marcel Roßmann, Pressesprecher der Gemeinde, auf Anfrage. Unter diesen Spannungen seien aus dem Glas einzelne Splitter herausgebrochen. Der Fachbereich Bauen und Umwelt habe deshalb im Innenraum der Halle Sicherungsplatten aus Plexiglas installiert. Im Außenbereich verhindern Bauzäune den direkten Zugang zur Glasfassade.

Wie der Erste Beigeordnete Carsten Borck im Bauausschusses mitteilte, müsse die Überarbeitung der Fassade noch geplant werden. Borck verwies in diesem Zusammenhang auf die schwierige Personalsituation und die hohe Arbeitsbelastung im Bereich Bauen und Umwelt. Vor allem der Bauzaun sei für Trauergäste und die Besucher „zugegebenermaßen rein optisch keine schöne Dauerlösung“, gab Roßmann zu. Hier werde sich die Gemeinde eine Alternative einfallen lassen.

Baubeginn noch offen

Mit den getroffenen Vorkehrungen ist laut dem Pressesprecher vorerst die weitere Nutzung der Aussegnungshalle sichergestellt. Eine Sanierung der Glasfassade sei komplex, zumal der Fachbereich Bauen und Umwelt ebenfalls eine energetische Sanierung in Angriff nehmen wolle. Überlegt werde derzeit, „wie die Bauzeit überbrückt werden kann und was als möglicher Ausweichstandort in Frage kommt“. Denn mit einer Bauzeit von zwei Wochen ist es nach Einschätzung des Fachbereiches Bauen und Umwelt nicht getan. Es müsse bei einer Sanierung damit gerechnet werden, dass die Aussegnungshalle längere Zeit geschlossen bleiben wird. Daher erachte der Fachbereich einen Ausführungszeitraum in der wärmeren Jahreszeit als ideal, um unter Umständen in den Außenbereich ausweichen zu können.

Ein konkreter Starttermin für die Bauarbeiten kann laut Roßmann derzeit noch nicht genannt werden. Zunächst werde der Fachbereich Bauen und Umwelt eine Planung erarbeiten, um dann für den Nachtragshaushalt 2024 erste Planungskosten veranschlagen zu können.