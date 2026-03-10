Der Termin für das Mandelblütenfest in Gimmeldingen steht fest. Am kommenden Wochenende geht es los. Die Stände öffnen bereits unter der Woche.

An den kommenden zwei Wochenenden findet das Mandelblütenfest in Gimmeldingen statt. Das hat am Sonntag das Organisationsteam des Gimmeldinger Mandelblütenfests verkündet. Die Ausschankstellen können bereits am kommenden Mittwoch, 11. März, öffnen – und zwar bis Donnerstag, 26. März. In diesem Jahr gibt es 23 Ausschankstellen, ein Rekord. Hinzu kommen über 40 Aussteller aus den Bereichen Kulinarik und Kunsthandwerk. Gefeiert wird freitags ab 14 Uhr sowie samstags und sonntags ab 11 Uhr. Im Freien ist abends um 19.30 Uhr Schluss, eine halbe Stunde später als im vergangenen Jahr. In den Höfen geht es freitags und samstags bis 1 Uhr weiter, sonntags bis 23 Uhr. Montags bis donnerstags wird von 11 bis 19 Uhr bewirtet.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen

Die Stadt rät zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Vom Hauptbahnhof und vom Weinstraßenzentrum starten kostenlose Bus-Shuttles zum Fest. Für Autofahrer sind auch kostenpflichtige Parkräume nördlich und südlich von Gimmeldingen ausgewiesen. Im vergangenen Jahr kamen nach offiziellen Angaben rund 75.000 Besucher zum Mandelblütenfest nach Neustadt.