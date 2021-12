Sie kletterten über ein Metalltor, wurden dabei von einer Zeugin gesehen und gaben gegenüber der alarmierten Polizei an, nur einen „Lost Place“ erkunden zu wollen – sprich: ein Objekt, das mehr oder weniger dem Verfall preisgegeben ist. Das allerdings half zwei jungen Männern, die am späten Donnerstagabend auf dem Gelände eines leerstehenden Anwesens in der Neustadter Kernstadt ertappt wurden, nichts. Ebenso wenig mit einem blauen Auge davon kam laut Polizei ein dritter Mann, der außerhalb wartete und etwas Cannabis dabei hatte. Das Ergebnis sind zwei Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und eines wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.