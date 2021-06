Die für die Nacht auf Sonntag geplanten Arbeiten an einer Trinkwasserleitung im Wasserwerk Ordenswald waren erfolgreich. Auch wenn der Einsatz anders ablief, als geplant, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Mück am Sonntag auf Anfrage mitteilte: „Wir konnten das fünf bis sechs Meter lange Rohr nicht wie geplant austauschen, denn das Ersatzteil war falsch dimensioniert.“ Also musste ein Plan B her: Die Stadtwerke-Mitarbeiter bauten das Rohr aus, reinigten und desinfizierten es und setzten es wieder ein.

Was sich einfach anhört, war sehr aufwendig, so Mück: Der mit dem Gesundheitsamt abgestimmte Arbeitseinsatz dauerte von 20.30 bis 7.30 Uhr. Mück, der selbst die ganze Nacht im Einsatz war, ist trotzdem zufrieden: „Es gab keine Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung der Neustadter.“ Sie hätten sich auch an die Bitte gehalten, am Wochenende auf den Verbrauch großer Wassermengen zu verzichten. Ein Bürger habe den rund 15 Mitarbeitern sogar eine Stiege Erdbeeren vorbeigebracht, um sich für den Einsatz zu bedanken. „Den Dank können wir nur zurückgeben – an alle Neustadter“, so Mück.