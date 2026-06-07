Die Schulbücher, die im Rahmen der Schulbuchausleihe für das Schuljahr 2025/2026 ausgegeben wurden, können ab Mitte Juni zurückgegeben werden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Die Rückgabe findet statt im Zentrallager der Schulbuchausleihe in der Chemnitzer Straße 33, zu dem der Zugang über die Adolf-Kolping-Straße 130 – zwischen dem Haupteingang des Mediamarkts und dem Modehaus Bödecker – möglich ist. Rückgabezeiträume sind Dienstag bis Freitag, 16. bis 19. Juni, jeweils von 13 bis 17 Uhr, sowie Montag bis Freitag, 22. bis 26. Juni, jeweils von 9 bis 12.15 Uhr und von 13 bis 17 Uhr.

Um Wartezeiten zu vermeiden, wurden den Schulen in Trägerschaft der Stadtverwaltung individuelle Rücknahmetage zugewiesen, erklärt die Stadt weiter. Die jeweiligen Termine stehen auf dem Rücknahmeschein, der im Juni über die Schulen ausgegeben wird, und auf der Internet-Seite der Stadt. Der Rücknahmeschein enthält zudem eine Übersicht aller zurückzugebenden Bücher. Haushalte mit mehreren Kindern an unterschiedlichen städtischen Schulen können die Bücher aller Kinder auch gemeinsam an einem Tag innerhalb des Rücknahmezeitraums abgeben.

Die Stadt weist darauf hin, dass eine Entschädigung fällig wird, wenn Bücher zu spät oder beschädigt zurückgegeben werden.