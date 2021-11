Eine defekte Arbeitsmaschine ist der Grund dafür, warum es am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr im Bereich der Brachweilerhofstraße/ Schlachthofstraße nahe dem Kreisel am IBAG-Tunnel zu Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen gekommen ist. Die Maschine – welche Art es war, ließ sich am Dienstagnachmittag nicht mehr herausfinden – hinterließ eine Ölspur. Nach Angaben der Polizei hat der Bauhof der Stadt das Öl rasch beseitigt, sodass die Straßen wieder freigegeben werden konnten.