Mehrere zehntausend Besucher haben am Sonntagnachmittag in der Neustadter Innenstadt den Winzerfestumzug bestaunt. Besonders viel Applaus bekamen dabei die neue Deutsche Weinkönigin Katrin Lang aus Baden und die neue Pfälzische Weinkönigin Lea Baßler aus Bad Dürkheim. 88 Zugnummern machten sich auf die Strecke. Die Zuschauer standen dort in mehreren Reihen, sodass für die Fuß- und Musikgruppen sowie Motivwagen zum Teil kaum ein Durchkommen war. Es herrschte an allen Stellen eine heitere und ausgelassene Stimmung und die 34 Ausschankstellen freuten sich über den großen Andrang.